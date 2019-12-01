Al menos 12 personas pierden la vida en incendio múltiple en Hong Kong

Al menos 12 personas pierden la vida en incendio múltiple en Hong Kong
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 08:00:28
Hong Kong, a 26 de noviembre 2025.- Al menos 12 personas perdieron la vida cuando varios bloques de viviendas del distrito de Tai Po, en Hong Kong se incendiaron, según fuentes citadas por el diario local South China Morning Post.

Además, las autoridades confirmaron que hasta el momento hay 16 heridos y un número indeterminado de víctimas atrapadas entre los escombros y el fuego.

De acuerdo con el más reciente recuento policial obtenido por el rotativo citado, entre las 12 personas fallecidas se cuentan ocho mujeres, tres hombres y un bombero.

De igual forma, un alto mando policial de Tai Po declaró a la prensa que, al no estar controlado el fuego en ninguno de los bloques, resulta imposible realizar registros piso por piso para confirmar que todas las viviendas han sido evacuadas, por lo que se desconoce cuántas personas permanecen atrapadas.

Al mismo tiempo, una organización de rescate animal calculó que más de un centenar de mascotas han quedado atrapadas en los edificios.

