Al menos 100 mexicanos se refugian en Guatemala por violencia del crimen organizado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 11:16:46
Ciudad de Guatemala, Guatemala, a 18 de agosto 2025.- Al menos 100 ciudadanos mexicanos que huyeron de la violencia generada por los grupos del crimen organizado, se refugian en una aldea de Guatemala, de acuerdo con información del Gobierno guatemalteco.

Según los primeros reportes, el grupo refugiado huyó de una comunidad del estado de Chiapas, en el cual aumentaron los enfrentamientos entre cárteles de la droga antagónicos, por el control de la región.

La vocera del Instituto Guatemalteco de Migración, María Enamorado indicó a medios locales que desde el pasado 10 de agosto, los mexicanos comenzaron a arribar a la aldea de  Guailá, del departamento de Huehuetenango, "como consecuencia de la violencia que afecta" a Chiapas.

"Alrededor de 100 personas han sido albergadas en la escuela de la aldea", donde "se les brinda asistencia humanitaria", explicó la funcionaria.

Cabe mencionar que hace unos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a fortalecer la seguridad en la frontera con Guatemala.

