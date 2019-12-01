Al menos 10 países reconocerán al Estado palestino, informan desde Francia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 14:44:27

París, Francia, a 19 de septiembre 2025.- Al menos 10 países, incluido Francia, reconocerán al Estado palestino el próximo 22 de septiembre al margen de la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Lo anterior lo dio a conocer en rueda de prensa desde París un asesor de Emmanuel Macron, presidente de la nación gala.

Los "10 países que han decidido" proceder al "reconocimiento del Estado de Palestina" son "Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido y San Marino", precisó el funcionario francés ante medios de comunicación.

En contraparte, Israel se opone al reconocimiento internacional de un Estado palestino y ha dicho que tal gesto recompensa al movimiento islamista armado Hamás, con quien se encuentran en guerra desde el 7 de octubre de 2023.

En ese sentido, funcionarios israelíes han amenazado abiertamente a Francia con represalias diplomáticas y con la anexión de Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, si se materializa el reconocimiento internacional.