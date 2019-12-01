Agresión con artefacto explosivo deja al menos 5 muertos en Siria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 14:19:06

Damasco, Siria, a 2 de julio 2026.- Un ataque con un artefacto explosivo dejó al menos cinco personas muertas y 16 más heridas, en un café ubicado en el centro de Damasco, Siria.

De acuerdo con medios estatales, la bomba fue dejada en el establecimiento y el responsable la activó de manera remota.

Por su parte, un corresponsal de la AFP informó que varias ambulancias se movilizaron al lugar para trasladar a las víctimas.

Cabe recordar que desde el cambio de régimen en 2024, en Siria se han registrado múltiples atentados de este tipo.

El incidente más letal se produjo en junio de 2025 y tuvo como objetivo una iglesia, en la que un ataque suicida dejó 25 muertos.