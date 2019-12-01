Agente del ICE dispara contra ciudadano venezolano durante operativo en Minneapolis; se encuentra herido

Minneapolis, Estados Unidos, a 14 de enero de 2026.- Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra un ciudadano venezolano durante un operativo realizado este miércoles en Minneapolis, luego de que se registrara un ataque contra personal federal. El hombre resultó herido en una pierna y fue trasladado a un hospital, donde se reporta en condición estable.

El incidente ocurrió en la zona norte de la ciudad, en el marco de la operación Metro Surge, una estrategia de refuerzo en acciones migratorias ordenada por el presidente Donald Trump. De acuerdo con las autoridades, varios individuos agredieron a los agentes con palas durante la redada, lo que derivó en el uso de armas de fuego por parte de uno de los oficiales.

Tras el tiroteo, se desplegó un amplio operativo de seguridad en el área. Elementos federales y de la policía local, algunos con equipo antidisturbios, utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de personas que se había congregado cerca del lugar de los hechos.

Este suceso se registró a aproximadamente 7.2 kilómetros de donde, el pasado 7 de enero, un agente de inmigración identificado como Jonathan Ross asesinó a Renee Good, un caso que generó tensión y protestas en la ciudad.