Agencia AP demanda a administración de Trump por veto tras utilizar Golfo de México y no Golfo de América

Washington D. C., Estados Unidos, a 22 de febrero 2025.- La agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP), demandó a tres integrantes de la Administración de Donald Trump tras haber sido vetada del Despacho Oval y del avión presidencial Air Force One por no cumplir la directiva de llamar Golfo de América al Golfo de México.

“La prensa y todas las personas en Estados Unidos tienen derecho a elegir sus propias palabras y a no ser objeto de represalias por ello por parte del Gobierno. La Constitución no permite al Gobierno controlar la libertad de expresión”, sostiene el medio.

Cabe señalar que, en su guía de estilo, AP tomó la decisión de llamar al cuerpo de agua por “su nombre original”.

Por lo anterior, la Casa Blanca bloqueó formalmente a la agencia el acceso al Despacho Oval y al Air Force One el pasado 14 de febrero. “Estamos muy orgullosos de este país y queremos que sea el golfo de América”, dijo el mandatario estadounidense.

La demanda del medio, de 18 páginas fue presentada ante un juzgado federal de Washington DC, alega que han decidido dar este paso para reclamar su derecho a la independencia editorial y prevenir que el Ejecutivo coaccione a los periodistas para que estos usen solo un lenguaje aprobado por el mismo.