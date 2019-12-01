Afirma Trump que Zelensky puede acabar la guerra con Rusia de inmediato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 23:01:54

Washington, Estados Unidos, a 17 de agosto de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el líder ucraniano, Volodimir Zelensky, tiene la posibilidad de poner fin a la guerra con Rusia de manera inmediata.

Fue a través de su red Truth Social, que el líder republicano, publicó un mensaje a poco tiempo de reunirse con el mandatario ucraniano y líderes europeos.

"El presidente Zelensky de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo quiere, o puede seguir combatiendo".

"No se puede recuperar lo que (Barack) Obama cedió en Crimea (¡hace 12 años, sin disparar un solo tiro!), y UCRANIA NO PUEDE ENTRAR EN LA OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!", afirmó Trump.