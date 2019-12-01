Afirma Trump que Irán "quiere un acuerdo"; indica que podría llegar esta semana

Afirma Trump que Irán "quiere un acuerdo"; indica que podría llegar esta semana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 07:56:38
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Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán “realmente quiere llegar a un acuerdo”, e indicó que el mismo podría cerrarse en “los próximos cinco días”.

El mandatario estadounidense declaró lo anterior durante una entrevista para la cadena Fox News, tras indicar que dio la orden al Departamento de Guerra (DOW) de que detuvieran los ataques sobre Irán por los siguientes cinco días.

Específicamente los bombardeos sobre las centrales eléctricas e infraestructura energética iraní.

En ese sentido, comentó que hubo “conversaciones productivas” entre su gobierno y el régimen de la República Islámica.

De igual forma, el líder republicano comentó a un periodista de la cadena CNBC que “estamos decididos a llegar a un acuerdo con Irán”.

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