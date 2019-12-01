Afirma Brooke Rollins que todavía no se realizará la reapertura de la frontera mexicana para la importación de ganado

Afirma Brooke Rollins que todavía no se realizará la reapertura de la frontera mexicana para la importación de ganado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 22:35:14
Washington, Estados Unidos , a 24 de noviembre de 2025.- De acuerdo a declaraciones de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, aún no hay fecha para la reapertura de la frontera mexicana para la importación de ganado.

“Aún no tenemos una fecha firme, pero estamos haciendo grandes avances”, afirmó Rollins.

“Hemos sido claros en que no abriremos ninguno de nuestros cuatro puertos –dos en la frontera de Texas, uno en la frontera de Nuevo México y uno en la frontera de Arizona– hasta que estemos seguros de que nuestros socios en México con SENASICA y, por supuesto, nuestro USDA en Estados Unidos, hemos puesto todas las precauciones en su lugar”, detalló.

Asimismo, la funcionaria estadounidense, indicó que continúan las pláticas con el secretario de Agricultura en México, Julio Berdegué, con la finalidad de establecer todas las medidas de precaución para proteger el ganado estadounidense del gusano barrenador.

“Hemos logrado un progreso considerable en los últimos seis meses en la reapertura de los puertos, pero aún no hemos llegado a ese punto”.

 

