Aficionado del Napoli es agredido por su esposa tras confundir reclamos al VAR con insultos durante el Atalanta-Napoli
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 19:46:36
Nápoles, Italia, a 23 de febrero de 2026.- Un encuentro intenso entre el Atalanta y el Napoli no solo dejó emociones fuertes en la cancha de Bérgamo, sino que también derivó en un violento episodio fuera de ella. Un seguidor del conjunto napolitano fue apuñalado por su esposa luego de que esta interpretara como ofensas personales los gritos que él lanzaba contra el televisor mientras reclamaba una decisión del VAR.

El hecho ocurrió en el barrio de Capodimonte, donde la pareja veía el partido en su domicilio. El hombre, de 40 años, reaccionó con enojo cuando su equipo dejó escapar la ventaja y terminó perdiendo 2-1, lo que provocó que comenzara a insultar frente a la pantalla.

De acuerdo con el reporte, la mujer, de 35 años, creyó que los insultos iban dirigidos hacia ella y lo confrontó. Instantes después le arrojó unas tijeras, aunque no logró herirlo. Posteriormente tomó un cuchillo de la cocina y, tras fallar en un primer intento, consiguió lesionarlo en el costado.

La agresión continuó con el lanzamiento de más cuchillos mientras el hombre intentaba pedir ayuda. Uno de los objetos terminó incrustado en la pared de la sala.

Finalmente, la víctima logró comunicarse con la policía, que acudió al lugar y detuvo a la mujer. En su bolso fueron encontrados tres cuchillos adicionales y un abridor de latas.

El aficionado permanece hospitalizado y se recupera de diversas lesiones, aunque su estado de salud es reportado como estable y fuera de peligro. Por su parte, la mujer continúa bajo custodia y enfrenta cargos por agresión.

