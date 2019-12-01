Advierte Venezuela a EU sobre posible atentado en su embajada en Caracas

Advierte Venezuela a EU sobre posible atentado en su embajada en Caracas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 22:30:56
Caracas, Venezuela, a 6 de octubre de 2025.- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dio a conocer a través de sus redes sociales, que ya alertó a Estados Unidos que grupos extremistas de la derecha venezolana han intentado poner explosivos letales en su embajada en Caracas.

 “En mi condición de jefe de diálogo y paz de Venezuela, quiero anunciar que por tres vías distintas hemos advertido al gobierno de Estados Unidos de una grave amenaza: mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de Venezuela”, indicó Rodríguez en un canal difundido en su canal de Telegram.

Asimismo, expresó que también se advirtió de estos hechos a una embajada europea, con la finalidad de que comunique la gravedad de dicha información a personal diplomático de Estados Unidos.

"Al mismo tiempo, hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro Gobierno respeta y protege", aseguró Rodríguez.

Noventa Grados
