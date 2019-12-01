Adolescente lesiona con arma blanca a 8 estudiantes en escuela de Turquía

Adolescente lesiona con arma blanca a 8 estudiantes en escuela de Turquía
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 10:48:16
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Estambul, Turquía, a 6 de octubre 2026.- Una joven estudiante lesionó con un arma blanca a al menos ocho menores en una escuela ubicada en el distrito de Basakshehir, en Estambul, Turquía.

Según información disponible la agresión se perpetró en el Instituto Shamil Imam Hatip en donde la presunta responsable ya fue detenida por las autoridades.

El Departamento de Policía de Estambul informó que agentes de seguridad y cuerpos de emergencia llegaron al sitio en donde atendieron a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados a diferentes hospitales.

Además, se dio a conocer que la atacante es una joven alumna de una escuela diferente que se coló en la institución, en donde apuñaló de manera indiscriminada a múltiples estudiantes.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Kemal Memisoglu, confirmó que ocho jóvenes recibieron tención médica como consecuencia del ataque y, precisó que uno de los alumnos se encuentra en estado crítico, mientras que otros dos presentan una condición considerada “moderada”.

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