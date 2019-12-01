Admite Carney que no espera renovación inmediata del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 07:59:47

Kuujjuaq, Canadá, a 1 de julio 2026.- El primer ministro Mark Carney admitió que no espera que la renovación del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se de manera inmediata.

En ese sentido, comentó ante periodistas que “no espera ningún drama”, pero tampoco cree que una renovación se firme pronto.

Además, el premier canadiense indicó que espera un “intercambio constructivo” en la reunión virtual, en la que participarán representantes de las tres naciones.

Cabe señalar que el 1 de julio es el día límite para que los países que forman parte de la alianza económica de Norteamérica expresen si tienen el deseo de renovar el trato por otros 16 años, como ya lo hicieron México y Canadá.

Sin embargo, si alguna de las tres partes decide no respaldar la extensión, el acuerdo solamente seguiría vigente hasta 2036, pero se activaría un proceso de revisión anual durante los próximos diez años, con una nueva ronda de negociaciones sin un calendario claro de cierre.