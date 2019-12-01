Activa Reino Unido sus protocolos de defensa, tras presunto ataque con drones en una de sus instalaciones en Chipre

Reino Unido, a 1 de marzo de 2026.- En medio del aumento de tensiones en Medio Oriente, fuerzas militares de Reino Unido activaron sus protocolos de defensa tras un presunto ataque con drones dirigido a una de sus instalaciones estratégicas en el Mediterráneo oriental. El Ministerio de Defensa británico confirmó que no se registraron víctimas durante el incidente.

De acuerdo con la información oficial, el ataque impactó la base de la Real Fuerza Aérea británica ubicada en RAF Akrotiri, en Chipre, poco después de la medianoche. Un portavoz detalló que los sistemas de seguridad en la región operan actualmente en su nivel máximo para prevenir nuevos riesgos.

Akrotiri, que permanece como territorio británico desde la independencia de Chipre en 1960, es considerada la instalación militar más relevante de Londres en la zona. En semanas recientes, el gobierno británico reforzó su presencia con sistemas de defensa antiaérea, tecnología antidrones, radares y aeronaves F-35, ante el contexto de inestabilidad regional.

El incidente ocurre luego de que el primer ministro Keir Starmer informara que su país permitirá a Estados Unidos utilizar bases británicas para operaciones contra instalaciones de misiles iraníes, aunque aclaró que Reino Unido no participará directamente en ataques contra Irán. El mandatario subrayó que, si bien se han aprendido lecciones de conflictos pasados como Irak, las acciones de Teherán representan un riesgo para ciudadanos y aliados británicos, por lo que dijo que neutralizar la amenaza en su origen, es la única vía para contenerla.