Abre el FBI oficinas en Ecuador

Quito, Ecuador, a 11 de marzo de 2026.- La cooperación en materia de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos dio un paso más con la apertura del primer despacho del Federal Bureau of Investigation (FBI) en territorio ecuatoriano. La oficina fue inaugurada este miércoles en Quito con la presencia de la vicepresidenta María José Pinto y del encargado de Negocios de la embajada estadounidense, Lawrence Petroni, quien destacó el fortalecimiento de la colaboración bilateral para enfrentar delitos de alcance internacional.

Con esta sede, la agencia estadounidense amplía su red global de más de 60 oficinas instaladas en embajadas y consulados alrededor del mundo. Autoridades ecuatorianas señalaron que la firma del memorando de entendimiento formaliza una cooperación permanente entre la Policía Nacional de Ecuador y el FBI para enfrentar fenómenos delictivos transnacionales.

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la nueva representación tendrá como objetivo principal coordinar acciones contra amenazas como el terrorismo, operaciones de inteligencia extranjera y el crimen organizado. No obstate, precisó que agentes del FBI ya habían trabajado previamente en el país bajo acuerdos de cooperación firmados por el presidente Daniel Noboa en 2024 y previamente por el exmandatario Guillermo Lasso en 2023.

Durante el acto, Petroni destacó la importancia de la alianza bilateral al afirmar: “Estados Unidos es un socio estratégico de Ecuador a largo plazo en esta lucha. La firma de hoy envía un mensaje claro: nuestra alianza es estratégica y operativa. Espero que los resultados de la presencia permanente de la FBI se vean pronto”. La oficina funcionará como agregaduría legal y permitirá que agentes especiales colaboren con autoridades locales, además de coordinar capacitaciones, apoyo en la localización de fugitivos y asistencia técnica ante crisis o desastres.

Aunque se trata de la primera sede física del FBI en Ecuador, la agencia ya había participado en investigaciones relevantes en el país, como el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y el análisis forense tras el atentado con coche bomba registrado en 2018 en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.