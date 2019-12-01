Abogado defensor del hijo del cineasta Rob Reiner, abandona el caso; se aplaza la audiencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 22:08:42
Los Ángeles, California, a 7 de enero de 2026.- La audiencia judicial del hijo del cineasta estadounidense Rob Reiner, relacionada con el asesinato de sus padres, fue aplazada este miércoles luego de que su abogado defensor renunciara a continuar con el caso.

Nick Reiner enfrenta dos acusaciones de homicidio calificado por la muerte de su padre, reconocido director de películas como “Cuando Harry encontró a Sally” y “Algunos hombres buenos”, y de su madre, la fotógrafa Michele Singer Reiner. El doble crimen generó una fuerte conmoción en Hollywood a pocos días de las celebraciones navideñas.

El hombre, de 32 años, fue arrestado el pasado 14 de diciembre, horas después de que las autoridades localizaran a la pareja sin vida, con heridas provocadas por arma blanca, al interior de su residencia en el exclusivo vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

La diligencia judicial tenía como objetivo que el juez le notificara formalmente los cargos y le informara sobre sus derechos legales. Sin embargo, el procedimiento fue suspendido tras la salida del abogado Alan Jackson de la defensa.

Ante esta situación, el juez designó a un representante de la oficina del defensor público y estableció el 23 de febrero como la nueva fecha para la comparecencia. Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos por los cuales Jackson, conocido por haber participado en casos de alto perfil como los de Harvey Weinstein y Kevin Spacey, decidió retirarse del proceso.

