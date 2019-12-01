A la alza el precio del petróleo en el mundo tras conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 08:44:16

Washington, Estados Unidos, 4 de marzo del 2026.- Los precios internacionales del petróleo registraron un repunte cercano a 1 por ciento en medio de la tensión geopolítica en Medio Oriente, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, situación que generó preocupaciones sobre posibles afectaciones al suministro energético en la región.

No obstante, el avance perdió fuerza luego de que el presidente Donald Trump planteara la posibilidad de que la Marina estadounidense escolte embarcaciones a través del Estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el comercio mundial de crudo.

En este contexto, el referencial Brent subió 91 centavos, equivalente a 1.1 por ciento, para ubicarse en 82.31 dólares por barril, tras haber alcanzado en la sesión previa su nivel más alto desde enero de 2025.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 63 centavos, es decir, 0.8 por ciento, hasta los 75.19 dólares por barril, después de cerrar en su punto más elevado desde junio.

De acuerdo con Kelvin Wong, analista senior de mercados de OANDA, el conflicto entre Washington y Teherán continúa siendo el principal motor de los movimientos en el mercado petrolero a corto plazo.

Señaló que solo señales claras de distensión podrían frenar o revertir la tendencia alcista del WTI, pero hasta ahora no se observan indicios en ese sentido.