Vadhir Derbez consigue nueva protección judicial ante posible orden de aprehensión

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2026.- El proceso legal que enfrenta el actor Vadhir Derbez por una denuncia de presunta violación sumó un nuevo capítulo, luego de que un juez federal le concediera un segundo amparo para protegerlo de una posible orden de aprehensión, así como de eventuales actos de incomunicación y malos tratos por parte de las autoridades.

La resolución representa un nuevo respaldo judicial para el hijo del comediante Eugenio Derbez, quien ya había obtenido una protección similar en junio de 2026. En aquella ocasión, el recurso permitió dejar sin efectos una orden de captura que había sido emitida el 24 de abril del mismo año por autoridades de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información del procedimiento, la nueva resolución consiste en una suspensión de plano que busca impedir que se ejecuten medidas de detención en contra del actor, además de garantizar su protección frente a posibles actos que vulneren sus derechos.

El caso se originó a partir de una denuncia por el presunto delito de violación, relacionada con hechos que habrían ocurrido durante la grabación de un videoclip en la alcaldía Coyoacán. La denunciante, una modelo estadounidense de 19 años, señaló que habría sido víctima de una agresión sexual en un camerino.

Por su parte, Vadhir Derbez ha rechazado las acusaciones y, a través de sus representantes legales, ha sostenido que cuenta con videos y testimonios que respaldarían su versión de los hechos y demostrarían que no participó en las conductas que se le atribuyen.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó previamente que obtuvo una orden de aprehensión contra el actor, al considerar que existían elementos para llevar el caso ante un juez; sin embargo, el mandamiento quedó sin efectos tras el primer amparo concedido.

Pese a las resoluciones judiciales, la investigación ministerial continúa abierta y el segundo amparo no representa una declaración de inocencia ni significa que las acusaciones hayan sido desestimadas, sino que establece medidas de protección judicial mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.