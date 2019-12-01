Sean ‘Diddy’ Combs enfrenta nueva acusación por agresión sexual en Los Ángeles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 07:46:40

California, Estados Unidos, 18 de noviembre del 2025.- El Departamento de Policía del condado de Los Ángeles dio a conocer que investiga una nueva acusación de agresión sexual contra el empresario y productor musical Sean Diddy Combs, quien cumple una pena de cuatro años de prisión por delitos vinculados a la prostitución.

De acuerdo con un reporte del medio NBC News, un productor musical y publicista denunció que en 2020 fue invitado a una sesión de fotos en un almacén de Los Ángeles, donde Combs se exhibió mientras se masturbaba y le pidió al denunciante "ayuda" para terminar el acto.

Así mismo, el hombre indicó que el rapero le arrojó una camisa sucia cuando terminó el acto sexual.

La identidad del denunciante se mantiene anónima pero aseguró que calló durante muchos años por la vergüenza de lo sucedido, hasta que ahora, acudió a la policía del Largo, Florida, en el pasado mes de septiembre, días después de que Diddy Combs fuera sentenciado por otros cargos federales.