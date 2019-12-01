Rompe "La Loba" récord de asistencia en el Zócalo: logra reunir a 400 mil personas

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2026.- La plancha del Zócalo capitalino volvió a convertirse en un enorme escenario musical con la llegada de Shakira, quien logró congregar a 400 mil personas en un concierto gratuito que desbordó la anteriormente llamada Plaza de la Constitución. La cifra fue confirmada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien destacó la magnitud del evento y su impacto cultural en la capital del país.

Durante la velada, la cantante colombiana ofreció un recorrido por distintas etapas de su trayectoria musical, combinando clásicos que marcaron a toda una generación con sus producciones más recientes. Entre los temas que encendieron al público se escucharon éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Antología”, “Ojos Así”, “Waka Waka (This Time for Africa)” y “BZRP Music Sessions #53”, que fueron coreados por miles de asistentes de principio a fin.

El espectáculo también formó parte de su gira internacional, consolidando el fuerte vínculo que mantiene con México, uno de los países donde goza de mayor popularidad. La artista no es ajena al Zócalo, pero esta presentación confirmó su capacidad de convocatoria en América Latina y su permanencia en la industria musical global.

Con esta asistencia, la intérprete de “Loba” impuso un nuevo récord de público en un concierto gratuito en el Zócalo, superando por aproximadamente 100 mil personas la marca previa que ostentaba Los Fabulosos Cadillacs, quienes habían reunido a 300 mil asistentes en el mismo escenario. El logro reafirma el lugar de Shakira como una de las artistas más influyentes y queridas por el público mexicano.