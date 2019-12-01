Presentan pastorela jóvenes del Centro de Internamiento Especializado de Adolescentes en León, Guanjuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 16:06:35

León, Gto., a 13 de diciembre de 2025.- No eran unos pastores comunes, eran unos que salieron de un centro de rehabilitación y que a través de la comedia dejaron claro que no hay recaídas, solo hay redención.

El Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad y Paz se convirtió en escenario para la puesta: “Caminando hacia la reinserción, digo a Belén”, presentada por 14 jóvenes en conflicto con la ley.

La historia arranca con tres pastores perdidos en el camino, cuyo “GPS” ya no funcionó y tuvieron que esperar la orientación de una estrella celestial.

“Vengo a llevarlos a Belén, pero primero necesito motivación. Cuidado, hay criaturas queriendo desviarlos del camino”, expresó la estrella celestial, para dar paso a un rap de las tropas del infierno.

Cuatro diablos aparecieron en el escenario, irrumpiendo el camino de los pastores sin rumbo, invitándolos a unas vacaciones eternas, sin responsabilidades, y con malas decisiones. Un ángel apareció para salvarlos, indicando que los pastores tenían una misión que cumplir.

Los diablos no se dieron por vencidos, siguieron incitando a los pastores a ir por el camino del mal, montando una ´Tienda del Pecado´: “Todo en oferta, tenemos tres por dos en distracciones”.

Pese a las ofertas y descuentos, los pastores logran llegar a Belén, donde un conductor de televisión los entrevistó para conocer cómo y qué fue lo más difícil en su camino: “El bien siempre gana aunque llegue cansado, nunca confíes en un diablo con wifi”, dijeron.

La presentación de la pastorela fue compartida con sus familiares, invitados y personal adscrito a la Dirección General de Reintegración Social para Adolescentes que rompió en risas y aplausos.

El broche de oro fue la presentación de una canción de rap por dos de los adolescentes, cuya letra fue escrita por ellos y habla de la Navidad en internamiento: “Otra Navidad, sin libertad, encerrado, pues ánimo hay que festejar con toda la banda, ando aquí en el tutelar echándole ganas para cambiar”.

La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Dirección General de Reintegración Social para Adolescentes, continúa trabajando para tener jóvenes más conscientes y empáticos, a través de actividades de expresión artística, formativas y de convivencia.