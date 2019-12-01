Pierde la vida Peppino Mazzullo, voz histórica de Topo Gigio, a los 100 años

Pierde la vida Peppino Mazzullo, voz histórica de Topo Gigio, a los 100 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 22:21:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Sicilia, Italia, a 30 de septiembre de 2026.- La voz que durante décadas acompañó a generaciones a través de Topo Gigio se apagó este miércoles. El actor y doblajista italiano Peppino Mazzullo murió a los 100 años en su domicilio de Santo Stefano di Briga, en Mesina, Sicilia, localidad donde nació y a la que regresó tras retirarse de los escenarios.

Mazzullo mantuvo una estrecha relación artística con el popular personaje desde 1961 hasta 2006, periodo en el que contribuyó a definir su particular manera de hablar y parte de su personalidad. Topo Gigio fue creado por Maria Perego y Federico Caldura y se convirtió en uno de los personajes infantiles más reconocidos de la televisión italiana.

Además de prestar su voz al pequeño ratón, el intérprete participó en la elaboración de textos e improvisaciones durante las grabaciones. Entre las expresiones asociadas con su interpretación se encuentra “Ma cosa mi dici mai?”, una de las frases más recordadas del personaje.

La trayectoria de Mazzullo también incluyó trabajos en teatro y televisión, así como participaciones en programas como Zecchino d’Oro y Canzonissima. Su trabajo con Topo Gigio trascendió las fronteras de Italia, pues el personaje también llegó a producciones y espacios televisivos de otros países.

El actor había cumplido 100 años el pasado 6 de junio, cuando fue homenajeado por habitantes de su comunidad. Tras retirarse de los escenarios, permaneció vinculado con la formación artística y fundó el Piccolissimo Teatro di Messina.

Más información de la categoria
Investigan fallecimiento de cinco integrantes de una familia en Montemorelos; tres eran menores de edad
Detienen a trabajador del PRI tras ser sorprendido con 21 mil 700 pesos en efectivo
Alumno de primero de secundaria, hiere con arma blanca a cuatro personas en la secundaria Esperanza Cabrera de la capital queretana
Hombre pierde la vida por impactos de arma de fuego en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Michoacán: Morón y PT preparan respaldo a Torres Piña; acuerdo se concretaría esta semana
AMLO reaparece desde Palenque, hace balance de su gobierno y presenta nuevo libro sobre la historia de México
Cruz Medina muestra en aniversario del Generalísimo Morelos una nueva Guardia Civil: GOE, blindados y poder táctico para proteger a Michoacán
Alumno de primero de secundaria, hiere con arma blanca a cuatro personas en la secundaria Esperanza Cabrera de la capital queretana