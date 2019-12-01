Pierde la vida Peppino Mazzullo, voz histórica de Topo Gigio, a los 100 años

Sicilia, Italia, a 30 de septiembre de 2026.- La voz que durante décadas acompañó a generaciones a través de Topo Gigio se apagó este miércoles. El actor y doblajista italiano Peppino Mazzullo murió a los 100 años en su domicilio de Santo Stefano di Briga, en Mesina, Sicilia, localidad donde nació y a la que regresó tras retirarse de los escenarios.

Mazzullo mantuvo una estrecha relación artística con el popular personaje desde 1961 hasta 2006, periodo en el que contribuyó a definir su particular manera de hablar y parte de su personalidad. Topo Gigio fue creado por Maria Perego y Federico Caldura y se convirtió en uno de los personajes infantiles más reconocidos de la televisión italiana.

Además de prestar su voz al pequeño ratón, el intérprete participó en la elaboración de textos e improvisaciones durante las grabaciones. Entre las expresiones asociadas con su interpretación se encuentra “Ma cosa mi dici mai?”, una de las frases más recordadas del personaje.

La trayectoria de Mazzullo también incluyó trabajos en teatro y televisión, así como participaciones en programas como Zecchino d’Oro y Canzonissima. Su trabajo con Topo Gigio trascendió las fronteras de Italia, pues el personaje también llegó a producciones y espacios televisivos de otros países.

El actor había cumplido 100 años el pasado 6 de junio, cuando fue homenajeado por habitantes de su comunidad. Tras retirarse de los escenarios, permaneció vinculado con la formación artística y fundó el Piccolissimo Teatro di Messina.