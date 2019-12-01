Netflix anuncia la compra de Warner Bros y HBO Max por 82 mil 700 millones de dólares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 07:46:46

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD) —incluidos sus estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max— por 82 mil 700 millones de dólares, informaron ambas compañías este viernes en un comunicado conjunto, concretando una de las operaciones más relevantes en la historia del entretenimiento audiovisual.

La oferta final presentada por Netflix fue de 27.75 dólares por acción, superando los 24 dólares que había ofertado Paramount, una de las tres empresas —junto con Comcast— interesadas inicialmente en adquirir WBD.

De acuerdo con el anuncio, la transacción se completará después de la separación de Discovery Global, la nueva compañía enfocada en televisión que agrupará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y diversos canales abiertos en Europa.

Las primeras propuestas por la compra total o parcial de WBD comenzaron en octubre, cuando Paramount lanzó una oferta de 27 dólares por acción por el 100 % de la empresa. Netflix y Comcast se sumaron posteriormente a la puja, que se desarrolló en dos rondas, la última realizada el pasado 1 de diciembre. Sin embargo, sus ofertas iniciales abarcaban únicamente partes de WBD y no incluían a Discovery Global.

Paramount denunció ayer, mediante una carta abierta, una supuesta parcialidad en el proceso, argumentando que favorecía a Netflix.

La adquisición de WBD representa una fusión histórica entre dos de las compañías más influyentes del entretenimiento global. Además de consolidar a Netflix como un gigante absoluto del streaming, la compra le otorgará acceso a los estudios cinematográficos de Warner, lo que supone un giro significativo en su presencia en salas de cine.

Netflix aseguró que mantendrá los estrenos cinematográficos de Warner y cumplirá con todos los acuerdos contractuales vigentes.

El catálogo resultante sumará producciones emblemáticas de HBO —como The Big Bang Theory, The Sopranos o Game of Thrones— y clásicos como The Wizard of Oz, además de todo el universo DC. Estos contenidos se integrarán a su oferta original, que incluye éxitos como Wednesday, Money Heist, Bridgerton u Adolescence.

La operación coloca a Netflix en un nuevo territorio estratégico, fusionando el mayor servicio de streaming del mundo con uno de los catálogos cinematográficos y televisivos más influyentes del último siglo.