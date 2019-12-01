México brilla en los Globos de Oro 2026: Guillermo del Toro y Diego Luna, nominados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 08:54:34

Ciudad de México, 8 de diciembre del 2025.- Los mexicanos Guillermo del Toro y Diego Luna fueron nominados a los Globos de Oro 2026, cuya ceremonia se celebrará el próximo 11 de enero en Los Ángeles, California, consolidando la presencia del talento mexicano en una de las premiaciones más importantes de la industria.

Diego Luna competirá en la categoría de Mejor Actor de Drama en Televisión por su interpretación en la serie Andor, del universo de Star Wars. Enfrentará a Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Slow Horses), Mark Ruffalo (Task), Adam Scott (Severance) y Noah Wyle (The Pitt).

Esta representa la tercera nominación consecutiva para Luna. En 2023 fue nominado como Mejor Actor por Andor y en 2024 compitió como Mejor Actor de Reparto por la serie La Máquina.

Por su parte, Guillermo del Toro fue nominado en la categoría de Mejor Director por la película Frankenstein, donde competirá con Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Ryan Coogler (Sinners), Jafar Panahi (It Was Just an Accident), Joachim Trier (Sentimental Value) y Chloé Zhao (Hamnet).

Además, Frankenstein también logró una nominación a Mejor Película de Drama, enfrentándose a los filmes Hamnet, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value y Sinners.

Cabe destacar que la 83ª edición de los Globos de Oro se celebrará el domingo 11 de enero de 2026 y será conducida por la actriz y comediante Nikki Glaser.