Kabah da gran cierre a la Fiesta Moreliana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 07:30:45

Morelia, Michoacán; 30 de septiembre de 2026.- La agrupación mexicana Kabah fue la encargada de cerrar con broche de oro la Fiesta Moreliana que esta noche desbordó de alegría, festividad y convivencia familiar el hermoso centro de nuestra ciudad, nombrada en honor a Don José María Morelos y Pavón.

Los miles de asistentes que se dieron cita al centro de cantera rosa, regresaron a la década de los noventa apenas sonaron los primeros acordes del repertorio de esta exitosa banda, que marcó una gran época para varias generaciones mexicanas.

Luces, pantallas y efectos escénicos siguieron impresionando a las familias que este 29 de septiembre se encontraron con un gran y variado concierto preparado por la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, dentro de los festejos en honor al Generalísimo Morelos.

En un mágico momento para todos los presentes, la avenida Madero se convirtió en "La calle de las sirenas", una de las canciones más coreadas durante la espléndida velada.

Otro gran momento se dio con un popurrí de canciones que refrescaron la memoria e hicieron bailar al público moreliano.

Además de entregarse con éxitos como "Al pasar", "Mai mai" y "Vive", la agrupación elogió la belleza de Morelia, su avenida Madero y su Catedral, así como el entusiasmo del público, "el mejor de México".

Con espectáculos de primer nivel que crean grandes momentos y recuerdos para la ciudadanía moreliana, el Gobierno Municipal refrenda conmemorar a nuestros héroes nacionales que nos dieron patria y libertad para seguir construyendo el mejor lugar para vivir.