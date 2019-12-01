Juez de Florida rechaza liberar a Inés Gómez Mont de centro migratorio

Juez de Florida rechaza liberar a Inés Gómez Mont de centro migratorio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 22:14:06
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Miami, Estados Unidos, 5 de noviembre de 2026.-  La conductora mexicana, Inés Gómez Mont, tendrá que recurrir a un juez de inmigración para intentar salir del centro de detención donde permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses, luego de que una corte federal rechazara la petición que presentó para obtener su libertad.

El recurso fue desestimado por el juez, Jeffrey Kuntz, quien consideró que el procedimiento de habeas corpus no era la vía adecuada para resolver su situación. En su lugar, Gómez Mont deberá solicitar una audiencia migratoria y pedir que se le permita continuar el proceso en libertad bajo fianza.

La conductora permanece desde el pasado 30 de octubre en el Broward Transitional Center, en Florida, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Su situación en Estados Unidos también está relacionada con los procesos judiciales que enfrenta en México, donde existen tres órdenes de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Por ahora, la resolución del juez estadounidense no representa una decisión definitiva sobre su permanencia en el país, pues todavía puede solicitar que se revise su situación ante las autoridades migratorias.

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