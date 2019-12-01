Fher de Maná envía mensaje a Liam Gallagher, tras partido México-Inglaterra

Fher de Maná envía mensaje a Liam Gallagher, tras partido México-Inglaterra
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 11:51:50
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Ciudad de México, a 6 de julio 2026.- Fher Olvera, vocalista de la banda Maná, envió un mensaje al músico británico Liam Gallagher, tras el partido entre México e Inglaterra, en el cual el mexicano cuestionó algunas declaraciones previas del integrante de Oasis.

“¿No que 5-0, wey? Cinco minutos más y los hacemos pomada, respeto a México, en buena onda”, mencionó el artista nacional en un video publicado en la red social X.

Lo anterior, luego de que el cantante inglés asegurara previo al encuentro, que la Selección Inglesa vencería a su similar de México por marcador de 5-0 en los octavos de final de la justa mundialista.

Por otra parte, Fher reconoció el triunfo de los británicos y felicitó a sus aficionados; sin embargo, volvió a hacer referencia a la publicación del Gallagher.

“Les mando un abrazo a todos los ingleses, pero sí se los estaba cargando los últimos veinte minutos la versh. Así es la vida, el que mete gol gana, chido. Felicidades, México. A ver, ubícate, wey”, cerró el cantante.

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