Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 22:44:12

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició gestiones ante el gobierno español para conseguir la extradición de Inés Gómez Mont, luego de que la exconductora de televisión fuera trasladada a Madrid tras su salida de Estados Unidos, donde permanecía detenida por asuntos migratorios.

La dependencia confirmó que presentó formalmente la solicitud ante las autoridades españolas, con el propósito de que Gómez Mont sea entregada a México y enfrente las órdenes de aprehensión que tiene vigentes en el país.

La exconductora llegó a España luego de que autoridades estadounidenses autorizaran su salida voluntaria, debido a que ingresó a ese territorio con pasaporte español. Su traslado ocurrió después de permanecer bajo custodia migratoria en Florida desde el pasado 30 de octubre.

El caso también generó inconformidad por parte del gobierno mexicano, que cuestionó la decisión de Estados Unidos de enviarla a España, pese a las solicitudes de extradición que existían para que fuera puesta a disposición de las autoridades nacionales.

Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión en México, relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Las investigaciones también involucran a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga.

La FGR busca que las autoridades españolas atiendan la petición de extradición para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes. Mientras tanto, el gobierno mexicano también anunció que solicitará explicaciones a Estados Unidos mediante una nota diplomática por la decisión que permitió su traslado a territorio español.