Fallece padre de Selena Quintanilla; hermano de la cantante lo confirma

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 10:19:42

Ciudad de México, a 13 de diciembre 2025.- Abraham Quintanilla, padre de la fallecida cantante de tex-mex, Selena Quintanilla, perdió la vida durante la madrugada del 13 de diciembre, a los 86 años de edad, según confirmó su hijo A. B. Quintanilla en redes sociales.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, el músico y hermano de la intérprete, informó sobre la muerte de quien fuera también el mánager de ambos durante sus carreras artísticas.

"Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy", escribió A.B. Quintanilla en un post acompañado de una fotografía del cantante, compositor y productor.

Cabe señalar que Abraham Quintanilla fue también el productor ejecutivo de una película biográfica sobre la vida de Selena en 1997, protagonizada por Jennifer Lopez.