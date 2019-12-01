Director de Miss Universo Tailandia denuncia por difamación a la mexicana Fátima Bosch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 11:13:53

Ciudad de México, 3 de diciembre del 2025.- El director nacional de Miss Universo en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, presentó una denuncia por difamación contra Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, tras la discusión que ambos protagonizaron y que se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con documentos difundidos en la cuenta oficial de Miss Universo Tailandia, Nawat presentó la denuncia el 12 de noviembre en la comisaría de Watphrayakhrai, al sur de Bangkok.

La noticia fue retomada por diversos medios en Tailandia y Filipinas, así como por personas cercanas al empresario, quien no ha emitido declaraciones públicas.

Nawat, responsable de organizar el certamen realizado el 21 de noviembre en Bangkok, asegura que durante la discusión registrada a inicios de mes —y transmitida en directo— nunca llamó “tonta” a Bosch, como ella ha reiterado. La entonces Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer, abandonó la sala durante el altercado y calificó la conducta del director como “muy irrespetuosa”.

Mientras Bosch inició su gira en Estados Unidos como Miss Universo 2025, Nawat advirtió que emprenderá nuevas acciones legales si detecta más declaraciones que considere difamatorias.

“Solicitamos a todos los medios cautela al informar sobre este asunto y abstenerse de amplificar falsas acusaciones”, señala el comunicado publicado en Facebook.

Pese a la polémica, Bosch y Nawat posaron juntos en varias ocasiones después de la coronación.

Por su parte, Bosch denunció en Instagram que ha recibido mensajes de odio y violencia tras ser coronada, en medio de los señalamientos de presunto fraude.

“No voy a retroceder ni a esconderme… Seguiré defendiendo a las mujeres”, escribió.

Las acusaciones de fraude fueron encabezadas por el pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien renunció a su puesto como jurado —junto con otros dos integrantes— y amenazó con demandar a Miss Universo por presuntos delitos como fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales.