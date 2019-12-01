Desata polémica Mariana Echeverría en redes sociales al no querer pagar multa en Canadá

Ottawa, Canadá, a 28 de noviembre de 2025.- La exconductora de “Me Caigo de Risa”, Mariana Echeverría, quien recientemente enfrentó duras críticas por su participación en “La Casa de los Famosos México”, nuevamente se vio envuelta en un escándalo junto a su esposo el futbolista Óscar Jiménez en viaje por Canadá.
Mediante un video que compartió en redes sociales, dio a conocer una experiencia que tuvieron durante un viaje familiar.
De acuerdo a lo que contó la propia conductora, fueron detenidos por la policía de tránsito de Canadá, debido a que su esposo no frenó cuando tenía que dar una vuelta hacia la derecha y la dio sin detenerse, por lo que se hicieron acreedores a una multa de 243 dólares (3 mil 178 pesos mexicanos aproximadamente).
Pero fue duramente criticada, después de que le aconsejó a su pareja sentimental que no pagara la multa, debido a que no la consideraba una falta y según la respuesta de ChatGPT era que no pasaba nada si no se pagaba.
El futbolista no le hizo caso, porque expresó que no que ría tener un problema a futuro cuando regresara a Canadá.
"Estamos peleando porque ella dice que no pague y yo digo que sí quiero pagar, no quiero entrar un día a Canadá y que me metan al cuartito o algo, me pueden quitar algo", alegó el futbolista.
Finalmente Óscar Jiménez pagó la multa, para evitar un problema mayor.