Yarabí Ávila resalta contribución de las mujeres en la ciencia; asiste a entrega del Grado de Doctorado Horonis Causa a las científicas Annie Pardo y Rosaura Ruiz 

Culiacán, Sinaloa, a 25 de marzo de 2026.- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, destacó el papel de las mujeres en el progreso de la ciencia en México y en el mundo, tras reconocer la contribución de la científica Annie Pardo Cemo y de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutierrez, quienes recibieron el Grado de Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La rectora nicolaita asistió como invitada a la sesión solemne del Consejo Universitario de la UAS en donde se otorgó la máxima distinción de la institución a ambas académicas, investigadoras y científicas.

En el Auditorio de la Autonomía Universitaria, Yarabí Ávila, saludó a las galardonadas, a quienes felicitó y agradeció el apoyo que la Máxima Casa de Estudios del Estado ha tenido por parte de la doctora Annie Pardo Cemo, quien también recibió en octubre pasado el Grado de Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y quien visitó las instalaciones nicolaitas en el marco del 68 aniversario del programa de Técnico en Enfermería, en donde compartió con cientos de estudiantes su amplio conocimiento y líneas de investigación sobre la fibrosis pulmonar.

De igual forma, la rectora de la UMSNH resaltó la sinergia que la institución a su cargo ha concretado con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) encabezada por la doctora Rosaura Ruiz, instancia con la que se han establecido líneas conjuntas de trabajo en materia de investigación y divulgación de la ciencia, en este sentido, refrendó el decidido compromiso de la casa de estudios de seguir sumando con el Gobierno de México en favor del desarrollo del país y de Michoacán.

Durante la sesión solemne del Consejo Universitario de la UAS se contó con la presencia del gobernador del Estado de Sinaloa y exrector de la UAS, Rubén Rocha Moya, del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, de la secretaria general, Nidia Yuniba Brun Corona, así como del secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia.