Yarabí Ávila llama a transformar el entorno, al entregar Pase por Excelencia; hito sin precedente en la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 9 de junio de 2025.- Al hacer entrega del dictamen del Pase por Excelencia Académica de Bachillerato a Programas de Licenciatura y Técnico Superior Universitario a estudiantes egresados de las preparatorias de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González, llamó a las y los jóvenes a transformar los espacios donde estén, pensando a quién pueden beneficiar y ayudar, “porque ese es el verdadero valor de ser excelentes”.

Ante el alumnado, madres y padres de familia, la rectora señaló que, con esta acción se genera justicia en el ingreso a la Máxima Casa de Estudios. “Su presencia aquí, no es una casualidad, cada uno de ustedes representa un esfuerzo constante, representa la disciplina silenciosa de las horas dedicadas al estudio, de los sacrificios personales y familiares y de la firme convicción de lo que el conocimiento transforma en sus vidas, no es fácil mantenerse firme en el camino de la excelencia”.

Manifestó su satisfacción y orgullo de que se haya concretado el Pase por Excelencia, proyecto que precisó, tenía muchos años y que a través del trabajo en equipo de directoras y directores de las preparatorias y del Consejo Universitario se puedo lograr, “como este ejemplo, seguiremos haciendo muchos más, para que la Universidad siga creciendo y la meta sería, que podamos lograr el quinto lugar entre las mejores universidades del país y ustedes nos van a ayudar”.

La rectora indicó que, ser parte de una institución pública, genera mucha más obligación, tras precisar que, en el 2024, hubo cerca de cinco mil personas que no pudieron ingresar a la UMSNH y no porque no hayan estudiado, sino porque los exámenes son muy competidos.

Frente a las y los jóvenes señaló que tener dieces es muestra de un gran compromiso que se reconoce y aplaude, pero también es fundamental ser personas sensibles y comprometidas con el entorno, “porque esa es la tarea primordial de un humanista y en una institución como la Universidad Michoacana, eso es lo que nos importa mucho más”.

Ávila invitó a los estudiantes a ser honestos, a no tocar lo que no les corresponde, a no traicionar sus sueños, a no mentir y sobre todo a aprovechar el espacio en el que estén para tomar decisiones que beneficien a otros. “Gracias por representarnos muy bien, gracias por hacernos sentir orgullosos, gracias por llevar en alto el nombre de la Universidad Michoacana, que sigan los éxitos porque ustedes tienen todo en sus manos”.

De igual forma, agradeció a las madres y padres de familia por la confianza depositada en la UMSNH para que estudiaran sus hijas e hijos la preparatoria y para que ahora realicen su carrera. “Por eso, la Universidad Michoacana sigue trabajando para que esta institución sea un espacio seguro”.

En su turno, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, precisó que para el Ciclo Escolar 2025-2026, ingresarán, a partir del Pase por Excelencia Académica, 127 alumnas y alumnos, de las siete escuelas preparatorias y del sistema del bachillerato en Línea, ingresarán a 32 programas académicos de Licenciatura. Tras precisar que este Pase no es automático, ya que cumplieron a cabalidad con los requisitos establecidos.

Por su parte, el diputado Local y exalumno nicolaita, J. Reyes Galindo Pedraza, quien de manos de la rectora Yarabí Ávila recibió un reconocimiento por obtener en cuatro ocasiones el Premio Padre de la Patria, señaló que esta ceremonia no sólo es un hito histórico por el precedente que hoy se forja, sino que es también un reconocimiento a quienes han hecho de la excelencia un hábito constante. “Nos emociona a todas y todos saber que a las aulas de nuestras facultades llegarán las y los mejores estudiantes”.

El legislador, añadió que, sin temor a equivocarme, sostengo que esta nueva modalidad de ingreso que ha logrado esta Rectoría y de la que ustedes son protagonistas, escribe un nuevo capítulo en la historia de nuestra querida Universidad.

En representación de las alumnas, Mélida Izaguirre Morales, manifestó que, este día, es el símbolo de muchos años de dedicación, constancia, disciplina y esfuerzo, y ese camino de compromiso ha dado fruto. “Somos la generación que pasará a la historia por ser la primera y por eso, nos corresponde demostrar que este reconocimiento no fue en vano, que no sólo podemos obtener buenas calificaciones, sino también, seremos en unos años, profesionistas íntegros, críticos, solidarios, humanistas y éticos.

A nombre de los estudiantes, Víctor Jesús Tapia Venegas, comentó que, hoy las y los jóvenes ven reflejado ese esfuerzo realizado, y aseguró que todo este trabajo no ha sido un esfuerzo individual sino un logro alcanzado en conjunto con sus madres, padres, familias, amigos y profesores. Agradeció a la rectora Yarabí Ávila por impulsar este proyecto “no tengo duda alguna que las generaciones que ya están en el camino, están entusiasmadas por desarrollar un excelente desempeño y lograr lo que, por primera vez, hoy estamos celebrando”.