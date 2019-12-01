Yarabí Ávila asiste al 4.° Encuentro de Rectoras; muestran unidad y cierran filas 

Guanajuato, Guanajuato, a 11 de septiembre de 2025.- Demostrando unidad y cerrando filas se realizó el 4.° Encuentro de Rectoras “El Futuro es Femenina”, al que asistió la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González.

La reunión que tuvo sede en la Universidad de Guanajuato convocó a titulares de instituciones de educación superior de todo en país y también estuvo presente la directora general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval), Carmen Enedina Rodríguez Armenta.

Durante el encuentro se destacó el papel crucial de las mujeres en la función pública, así como los desafíos y los retos que tiene el sector femenino en los diversos ámbitos, de manera especial en el educativo. De igual forma, se contó con la participación de destacadas expertas en temas de género y educación.

La rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González, enfatizó que es vital que las mujeres se fortalezcan unas a otras, al señalar que es una realidad que para llegar a espacios de toma de decisión el sector femenino se sigue enfrentando con obstáculos y con resistencias.

En este sentido, indicó que, estos encuentros son enriquecedores porque se construye y se comparten experiencias para que juntas desde las diversas trincheras sigan impulsando acciones y estrategias con visión de género, inclusivas y equitativas al interior de las instituciones educativas y con miras a abrir más y mejores oportunidades para las jóvenes y las niñas.

Señaló que en la Universidad Michoacana se ha trabajado con un firme compromiso en este renglón, al referir que desde el primer año de su administración hubo una modificación en el organigrama y se creó la Coordinación General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, de igual forma, desde el año 2023 se cuenta con la Unidad de Atención Integral de la Violencia de Género y un Protocolo para la Atención Integral de la Violencia de Género y su Reglamento.

Aunado a ello, tras más de 60 años se actualizó el Estatuto Universitario en el que hoy se visibiliza la presencia de la mujer, y se consideran temas como la diversidad y la inclusión, por otro lado, las dependencias nicolaitas cuentan con una o un Enlace de Género con quienes se han fortalecido las actividades en escuelas y facultades, entre otras acciones que se han realizado en la institución.