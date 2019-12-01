Vigente, programa de reducción de costo de titulación impulsado en gestión de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2026.- Como resultado de las acciones implementadas para facilitar la conclusión de los procesos de profesionalización de sus egresadas y egresados, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha superado los 22 mil títulos producidos durante la presente administración, precisó la directora de Control Escolar, Marisela Morfín Amézquita.

La funcionaria destacó que, bajo el liderazgo de la rectora Yarabí Ávila González, se ha dado un impulso especial a la titulación, al reconocer que la obtención del título profesional representa la culminación de la trayectoria académica y una herramienta fundamental para acceder a mejores oportunidades laborales y continuar con estudios de posgrado.

En este sentido, explicó que con la puesta en marcha del programa “Hazlo Épico, ¡Titúlate Ya!”, se busca eliminar las barreras económicas que en ocasiones impiden a las y los egresados concluir este importante trámite, por lo que a través de esta estrategia se han visto beneficiados miles de jóvenes, ya que, como parte de los beneficios, el programa contempla una reducción del 57 por ciento en el costo de titulación.

Morfín Amézquita detalló que, desde su implementación en enero de 2026, las solicitudes de titulación, las revisiones de expedientes y los procesos de elaboración de documentos se han duplicado, reflejo de la respuesta de la comunidad universitaria a esta iniciativa implementada en la gestión de la doctora Yarabí Ávila.

Tras indicar que diariamente se trabaja en la elaboración de los documentos, los cuales son firmados y muchos de ellos entregados personalmente por la rectora, como parte de una dinámica que busca dignificar el proceso de titulación, añadió que otro de los avances importantes de esta administración, ha sido la agilización del título electrónico, herramienta que ha abonado considerablemente en el trámite para obtener la cédula profesional, ya que una vez que la o el egresado cuenta con este documento digital, puede realizar el procedimiento correspondiente en cuestión de minutos. “El costo de cuatro mil 940 pesos contempla tanto el título en pergamino como el electrónico”.

Respecto al proceso, indicó que, las personas interesadas deben ingresar a la plataforma SIIAUM, seleccionar la modalidad de titulación que corresponda a su programa académico y solicitar una cita, que puede realizarse en línea, además deberán cargar la documentación requerida para la revisión de su expediente, entre ella el acta de nacimiento, CURP y los certificados de bachillerato y licenciatura.

Finalmente, Marisela Morfín invitó a las y los egresados que por distintas circunstancias no han iniciado o concluido su trámite a aprovechar los beneficios del programa “Hazlo Épico, ¡Titúlate Ya!”, que continúa vigente, “contar con el título profesional, tanto en su versión electrónica como en pergamino, representa una oportunidad para cerrar satisfactoriamente una etapa de su formación, ampliar las posibilidades de desarrollo profesional y abrir nuevas puertas en el ámbito laboral y académico”, sostuvo.