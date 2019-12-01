Vigente, concurso de asignación de plazas federales para la UPN Michoacán

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- Permanece vigente el concurso de oposición para la asignación de 83 plazas federales vacantes en las sedes michoacanas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

Durante un encuentro con medios encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Sosa Olmeda destacó que, después de una década, Michoacán logró reabrir este proceso que permitirá a las y los mejores profesionales de la educación incorporarse a las unidades de Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

Se trata de la primera de tres convocatorias, cuya primera etapa para la asignación de plazas en las categorías A, B y C concluye el próximo 28 de octubre. El procedimiento contempla el registro en línea a través del portal https://cad.upn.mx y la carga de documentación conforme a la convocatoria publicada en https://iemsysem.michoacan.gob.mx/convocatorias.

“En congruencia con lo que hemos venido trabajando desde esta administración, estamos retomando pendientes históricos y poniendo orden en el sector educativo”, señaló la titular del Iemsysem. Los resultados del concurso se darán a conocer el 30 de enero de 2026, mientras que la segunda convocatoria será publicada el 1 de diciembre de 2025 y la tercera el 9 de marzo de 2026.

Sosa Olmeda subrayó que este proceso no generará costos adicionales para la entidad y representa un avance significativo hacia la regularización y fortalecimiento académico en Michoacán. Además, se llevará a cabo en coordinación con la Comisión Académica Dictaminadora de la UPN, instancia nacional responsable de estos procesos.