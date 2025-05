Vamos con paso fuerte y firme por más logros en la UMSNH: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 29 de mayo de 2025.- Vamos con paso fuerte, con paso firme para seguir obteniendo más logros y medallas en nuestra Universidad Michoacana, no solamente en el deporte, en la academia o en la cultura, “sino que esas medallas las sientan ustedes cuando tienen a un paciente y lo ven que se va tranquilo o tranquila y contento, esas son las medallas que nosotros queremos lograr en la institución, por eso yo les pido que trabajemos todas y todos en equipo”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, ante estudiantes y personal docente y administrativo de la Facultad de Psicología.



Al asistir al XXV aniversario de la dependencia nicolaita, la rectora indicó que hoy se celebra un testimonio vivo de una visión institucional que hace 25 años supo responder a una necesidad urgente en la sociedad, como es la formación de profesionales comprometidos con la salud elemental, con el bienestar emocional y el conocimiento científico de la conducta humana.



Ahí, reconoció a los fundadores de la facultad, así como a exdirectoras y exdirectores, tras señalar que los distintos logros no serían posibles si no fuera por el esfuerzo de generaciones enteras, de docentes, de estudiantes, de investigadoras e investigadores, de personal administrativo, “todos los que han aportado su talento, su tiempo, su pasión, sabemos que juntos seguiremos construyendo una comunidad con ética, con valores, que busca cómo podemos mejorar nuestro entorno”.



Ávila apuntó que, se seguirán buscando las alternativas para fortalecer a las y los profesores nicolaitas, al referir que en días pasados se anunció que las plazas de tiempo completo interinas tendrán posibilidad de convertirse en definitivas, “serán concursadas, y estoy segura que maestras y maestros que las han tenido durante diez u ocho años de manera interina y que han estado trabajando con gran responsabilidad la merecen”.



La rectora compatió que, el decir “humanista por siempre” no es sólo una frase que adorna a la administración y a la Universidad, es una tarea, es una acción y es una estrategia que se debe llevar a la práctica con sensibilidad y con empatía. “Felicidades en este 25 aniversario, que podamos festejar muchos más años con más logros, pero sobre todo siguiendo orgullosas y orgullosos de ser nicolaitas”.



Por su parte, la directora de la Facultad de Psicología, Mónica Fulgencio Juárez, indicó que el programa de licenciatura cuenta con una doble acreditación, como es el nivel uno otorgado por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y la acreditación del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CENEIP), distinciones que dijo, posicionan a la facultad entre las pocas en México que cuentan con este doble reconocimiento.

Recordó que el 28 de mayo del año 2000, marcó el inicio de una historia dedicada al estudio profundo de la mente y el comportamiento humano, desde entonces la Facultad de Psicología ha crecido y se ha consolidado como una institución comprometida con la formación integral de profesionales en el ámbito de la salud mental.

Apuntó que, uno de los retos que tiene la dependencia es seguir formando profesionales capaces de responder a las complejas realidades del entorno, poniendo a la psicología al servicio de la sociedad, “porque la salud mental es un derecho humano y no un privilegio y como facultad pública tenemos la responsabilidad de contribuir a su defensa y promoción”.

El profesor Rigoberto Hernández Delgado señaló que a 25 años de su fundación la dependencia académica cumple la digna tarea de ofrecer una formación profesional, pública y gratuita, y del más alto nivel, formando profesionistas comprometidos con los sectores más desprotegidos de la sociedad y produciendo conocimiento científico que pone al servicio de las necesidades y de las grandes masas populares del país.

A su vez, la estudiante Yuritzi Arteaga calificó a la facultad como un pilar fundamental en el desarrollo de sus estudiantes, tras referir que la formación que reciben en la dependencia va más allá de lo meramente académico, “es un espacio donde se aprende de la vida misma y esa es una de las grandes fortalezas que celebramos hoy”.