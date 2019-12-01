UTM vincula a estudiantes con sector productivo nacional e internacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 16:19:16
Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) reforzó su vínculo con el sector productivo tras la conclusión de las estadías profesionales de 508 alumnos en el ciclo mayo-agosto 2025. El grupo estuvo conformado por 419 estudiantes de Técnico Superior Universitario y 89 de licenciatura e ingeniería, quienes aplicaron sus conocimientos en empresas de alcance local, nacional e internacional.

Entre las empresas locales que recibieron a estudiantes se encuentran Andritz S.A. de C.V., el Clúster de Tecnologías de la Información de Michoacán A.C. (Clustertim) y Cosecha Púrpura by Aldabra. A nivel nacional participaron Laboratorios PiSa, en Guadalajara; la diseñadora Carla Fernández, en la Ciudad de México, y DeAcero S.A. de C.V., en Querétaro. En el ámbito internacional, estudiantes colaboraron en Quique Dacosta Restaurante, en Alicante; Restaurante Esencia: Tienda y Tapas, y Restaurante Pellegri, ambos en Valencia, España.

La UTM ofrece programas de formación en áreas de alta demanda como Electromovilidad, Enfermería Bilingüe Internacional Sustentable, Biotecnología, Mecatrónica, Diseño y Moda Industrial, Mantenimiento Industrial, Tecnologías de la Información e Innovación Digital, Energía y Desarrollo Sostenible, Gastronomía y Asesor Financiero. Estas carreras permiten desarrollar competencias técnicas y profesionales que facilitan la inserción laboral y el acceso a empleos con salarios competitivos.

El modelo educativo de la institución permite obtener el título de Técnico Superior Universitario en dos años, con una estadía en el sector productivo durante el último cuatrimestre. Posterior a ello, las y los estudiantes pueden continuar hacia una ingeniería o licenciatura, que se cursa en un periodo de un año cuatro meses, incluyendo nuevamente una estadía profesional.

