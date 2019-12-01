UTM se prepara para abrir nueva Licenciatura en Cinematografía

Morelia, Michoacán, 18 de agosto del 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) informa que se iniciarán los trabajos para establecer la Licenciatura en Cinematografía. El anuncio, realizado por Marlenne Johvana Mendoza González, directora general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), en el marco de las actividades por el 25 aniversario de la institución, tiene como propósito ampliar la oferta educativa del subsistema tecnológico, así como fortalecer el vínculo entre la tecnología y las artes.

Por su parte, Graciela Andrade García Peláez, rectora de la UTM, destacó la importancia del trabajo conjunto con el Gobierno federal a través de la DGUTyP durante los cuatro años de gestión en la institución. Resaltó que el fortalecimiento de la infraestructura y la consolidación de nuevas carreras, como Enfermería Bilingüe, Electromovilidad y Asesor Financiero, han sido posibles gracias a esta coordinación.

Mendoza González señaló que la apertura de este nuevo programa académico responde a la necesidad de generar más espacios para quienes deseen desarrollarse en el ámbito cinematográfico. Recordó que actualmente esta licenciatura solo se imparte en algunas instituciones públicas del país y con cupo limitado, por lo que la inclusión de esta opción en la UTM representa una oportunidad para más estudiantes.

La directora de la DGUTyP reconoció la labor de docentes y estudiantes de la universidad, a quienes calificó como el pilar central del modelo educativo. Señaló que la meta es que las y los estudiantes desarrollen competencias profesionales que les permitan incorporarse al campo laboral desde el primer día y contribuir al desarrollo del estado y del país.