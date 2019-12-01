UTM promueve paz y comunidad a través del arte

UTM promueve paz y comunidad a través del arte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 09:15:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) participó en la Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz y Contra las Adicciones con la elaboración de seis murales en sus instalaciones. Esta iniciativa del Gobierno de México busca fortalecer la identidad comunitaria a través del arte y promover la recuperación de espacios públicos.

La rectora Graciela Andrade García Peláez explicó que estas acciones forman parte de las estrategias impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de que las y los jóvenes intervengan espacios abiertos, expresen su creatividad, generen sentido de comunidad y encuentren alternativas que favorezcan la paz y la prevención de adicciones.

En esta actividad colaboraron los estudiantes Bryan Jesús Trejo, Emma Alexandra Abarca, Lucero Judit Silva Meza y Leonardo Jamil García Jacobo; los exalumnos Emmanuel Salvador Cerda López y Gonzalo Aranda Bautista; así como las trabajadoras administrativas Lisette Ireri Orozco Garnica y Ana Lilia Prado Aguilar. Cada mural refleja mensajes de convivencia pacífica, respeto y cuidado del medio ambiente, valores que fortalecen la vida universitaria.

La convocatoria para esta jornada artística surgió del Instituto Mexicano de la Juventud, con el respaldo del Gobierno de México, como parte de un programa nacional que promueve la participación juvenil y el arte como herramienta de transformación social.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca tráiler en la Pátzcuaro-Cuitzeo; hay dos heridos
Localizan dos leones africanos y pareja de tigres en una vivienda de la colonia Matilde en Pachuca, Hidalgo
Padre del cantante Julión Álvarez es detenido en Campeche en posesión de armas y en vehículo robado
Hallan a hombre asesinado a balazos a un costado de la carretera Morelia - Charo, Michoacán 
Más información de la categoria
Personas cercanas a Trump aparecen en archivos relacionados con Epstein
Entre 2018 y 2024 se duplicó población sin acceso a la salud en México, alertan expertos
¡Escándalo en Michoacán! Liberan al ‘ejército secreto’ de La Luz del Mundo: 38 salen libres por detención ilegal
Caos en la Península de Yucatán: apagón masivo deja a más de 2 millones sin luz en medio de un calor sofocante
Comentarios