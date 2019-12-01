UTM promueve paz y comunidad a través del arte

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) participó en la Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz y Contra las Adicciones con la elaboración de seis murales en sus instalaciones. Esta iniciativa del Gobierno de México busca fortalecer la identidad comunitaria a través del arte y promover la recuperación de espacios públicos.

La rectora Graciela Andrade García Peláez explicó que estas acciones forman parte de las estrategias impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de que las y los jóvenes intervengan espacios abiertos, expresen su creatividad, generen sentido de comunidad y encuentren alternativas que favorezcan la paz y la prevención de adicciones.

En esta actividad colaboraron los estudiantes Bryan Jesús Trejo, Emma Alexandra Abarca, Lucero Judit Silva Meza y Leonardo Jamil García Jacobo; los exalumnos Emmanuel Salvador Cerda López y Gonzalo Aranda Bautista; así como las trabajadoras administrativas Lisette Ireri Orozco Garnica y Ana Lilia Prado Aguilar. Cada mural refleja mensajes de convivencia pacífica, respeto y cuidado del medio ambiente, valores que fortalecen la vida universitaria.

La convocatoria para esta jornada artística surgió del Instituto Mexicano de la Juventud, con el respaldo del Gobierno de México, como parte de un programa nacional que promueve la participación juvenil y el arte como herramienta de transformación social.