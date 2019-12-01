UTM presentará diseños inspirados en mitos y leyendas mexicanas en congreso de moda

Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia participará en el Congreso de Moda Finding Fashion 2025, organizado por la Escuela de Arte y Moda del Bajío en Salamanca, Guanajuato. En este encuentro, estudiantes de Técnico Superior Universitario en Diseño y Moda Industrial exhibirán quince diseños basados en mitos y leyendas mexicanas, entre ellas Quetzalcóatl, Cipactli y el Venado Azul.

El programa del congreso incluye diversas pasarelas los días 28 y 29 de noviembre. Entre las presentaciones se encuentran Glam Boutique, Iridescencia, Darkness Reigns, Dandi de Barrio, Traccia, Faro Cultural y otras propuestas integradas por instituciones, marcas y colectivos que conforman las actividades generales.

La Universidad Tecnológica de Morelia presentará la pasarela “UTM Leyendas Mexicanas” el viernes 28 de noviembre. Esta propuesta reúne diseños que retoman elementos de mitos y leyendas y forma parte del trabajo académico realizado en la carrera. Las piezas fueron desarrolladas y presentadas previamente en el Textil Arte 2025, efectuado en agosto de este año.

El programa completo del congreso incluye más de quince pasarelas distribuidas en los dos días de actividades, así como conferencias, presentaciones artísticas y actos de clausura. La participación de la UTM se integra a esta agenda y fortalece los procesos formativos del estudiantado en el ámbito de la moda.