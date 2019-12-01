UTM impulsa conocimiento en encuentro nacional sobre desarrollo sostenible

Pátzcuaro, Michoacán, a 19 de septiembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) fue una de las instituciones participantes en el encuentro ECOTECBIO 2025: Agua, alimentos y energía para un futuro sostenible, donde impartió tres talleres y participaron 30 estudiantes de distintas carreras. El evento reunió a 113 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Tecnológico de Zitácuaro y público en general.

Los talleres se realizaron en el Centro Ecotecnológico Uandani, en Pátzcuaro, Michoacán. Las actividades incluyeron “Cocina tradicional michoacana”, a cargo de la cocinera María Inés Dimas Carlos, el subdirector de Gastronomía Jonathan Moreno Jaramillo y el profesor Jaime Fabián González Figueroa; “El ozono y sus aplicaciones sobre microorganismos patógenos”, impartido por los profesores David García Hernández y Vania Marilyn Marín Rangel; y “Agricultura de precisión”, dirigido por los docentes Julio César Hernández Ramírez e Isaías Negras Jiménez.

El encuentro contó con la asistencia de Omar Raúl Masera Cerutti, Premio Nobel de la Paz 2007 como integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y Coordinador Nacional del Programa de Estufas Eficientes de Leña de SENER (IIES-UNAM). En representación de la UTM asistieron Mintzirani Equihua Sánchez, subdirector de Energía y Desarrollo Sostenible, y Eduardo Martínez Ángeles, jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo.

El programa del encuentro incluyó talleres de deshidratación solar de alimentos, captación de lluvia en viviendas, bioconstrucción con adobe, uso de biodigestores para agroempresarios rurales y elaboración de materiales didácticos de educación ambiental.

Los 30 estudiantes que participaron recibieron becas otorgadas por la UTM, los cuales cursan las carreras de Gastronomía, Biotecnología, Electromovilidad, Energía y Desarrollo Sostenible, Mantenimiento Industrial y Mecatrónica. El ECOTECBIO 2025 fue organizado por la Universidad Tecnológica de Morelia, la Red Mexicana de Bioenergía (Rembio) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).