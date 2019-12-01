UTEQ reúne a expertos nacionales e internacionales en logística y cadena de suministro

Querétaro, Querétaro, 9 de octubre del 2025.- Con el propósito de que las y los estudiantes, así como docentes de la Ingeniería de Logística y Cadena de Suministro intercambien ideas e información para el desarrollo de conocimientos e innovaciones, actualizaciones y acciones de vanguardia en la materia, los días 8 y 9 de octubre se realiza en la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), el 13 Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro, en colaboración con la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro (AML) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), delegación Querétaro.

Teniendo como tema central “Resiliencia y Sostenibilidad en la Era del Cambio”, en este foro -en el que participan más de mil 300 asistentes de los estados de México, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Sonora y Baja California- se presenta una diversidad de conferencistas para abordar temáticas como:

Estrategias para cadenas de suministro ante disrupciones geopolíticas, climática y tecnológicas; reducción de huella de carbono, logística inversa, infraestructura verde o bien en temas tecnológicos con el uso de inteligencia artificial, blockchain y digitalización para cadenas resilientes.