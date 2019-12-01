UTC mantiene convocatoria para ingreso en enero 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 07:22:19
Querétaro, Querétaro, 27 de noviembre del 2025.- La Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) mantiene abierto su proceso de admisión de nuevo ingreso para el cuatrimestre enero–abril 2026, hasta el 30 de diciembre.

En este sentido, el rector, Alberto Lugo Ledesma, hizo un llamado a las y los aspirantes interesados en formar parte de la comunidad UTC, a integrarse en una de las carreras que oferta, como son Ingeniería en Biotecnología, Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia, y Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico.

Gracias a su modelo de estudios combinado entre el 60 por ciento de prácticas y 40 por ciento de teoría, la oferta educativa de la UTC permite a las y los estudiantes aplicar conocimientos en entornos reales de trabajo, lo que favorece su inserción temprana al mercado laboral.

Para consultar la convocatoria completa, los requisitos y el procedimiento de registro en línea, se pone a disposición el sitio oficial: www.utcorregidora.edu.mx.

