USEBEQ lanza postura, sobre los hechos violentos registrados en la Escuela Secundaria Esperanza Cabrera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 21:30:27

Querétaro, Querétaro, a 30 de septiembre de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informa que, tras recibir el reporte sobre hechos suscitados en la Secundaria Esperanza Cabrera, se actuó de manera inmediata conforme a los protocolos establecidos.

De manera paralela, se realizó el llamado al 9-1-1 para solicitar la intervención de las autoridades competentes, a quienes corresponde realizar las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y, en su caso, determinar posibles responsabilidades.

La USEBEQ mantiene plena disposición para colaborar y brindar las facilidades que sean requeridas por las instancias correspondientes. Asimismo, la autoridad educativa llevará a cabo la revisión pertinente dentro del ámbito de sus atribuciones y con apego a los protocolos establecidos.

La seguridad y el bienestar de la comunidad escolar son una prioridad permanente. Por ello, la USEBEQ mantiene acciones de prevención, capacitación y fortalecimiento de la sana convivencia, reconociendo que la seguridad escolar requiere de la participación corresponsable de autoridades, escuelas, madres, padres de familia y tutores.

La USEBEQ reitera su compromiso de salvaguardar la seguridad, integridad y bienestar de niñas, niños, adolescentes y de toda la comunidad educativa.

Cualquier información adicional sobre estos hechos se dará a conocer de manera responsable y con base en datos confirmados por las autoridades competentes.