UP Santa Rosa y MartinRea realizan el seminario Sistemas de Calidad en México: retos y oportunidades

Querétaro, Querétaro, 25 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de analizar los retos actuales de los sistemas de calidad y su alineación con los estándares internacionales, en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa), con la colaboración de la empresa MartinRea Honsel, se llevó a cabo el panel “Sistemas de Calidad en México: retos y oportunidades”; integrado por el director de la Ingeniería de Sistemas Automotrices de la universidad, Gerardo Arreola Jardón; el gerente general, Raúl Méndez Escalera; el director global de calidad, David Gloria y el director de calidad para España y América, Pablo Morón Góméz.

Durante la sesión, los expertos destacaron retos clave como: La resistencia al cambio dentro de las organizaciones, la necesidad de inversiones sostenidas en procesos de calidad, las brechas de talento especializado en sectores críticos y el fortalecimiento de una cultura de mejora continua, particularmente relevante en la industria de la fundición.

Asimismo, se resaltó la importancia de avanzar hacia la digitalización de los sistemas de calidad, el uso estratégico de datos para la toma de decisiones y la integración con la Industria 4.0 como elementos esenciales para elevar la competitividad nacional.