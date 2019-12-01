UP Santa Rosa y MartinRea realizan el seminario Sistemas de Calidad en México: retos y oportunidades

UP Santa Rosa y MartinRea realizan el seminario Sistemas de Calidad en México: retos y oportunidades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 08:13:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 25 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de analizar los retos actuales de los sistemas de calidad y su alineación con los estándares internacionales, en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa), con la  colaboración de la empresa MartinRea Honsel, se llevó a cabo el panel “Sistemas de Calidad en México: retos y oportunidades”; integrado por el director de la Ingeniería de Sistemas Automotrices de la universidad, Gerardo Arreola Jardón; el gerente general, Raúl Méndez Escalera; el director global  de calidad, David Gloria y el director de calidad para España y América, Pablo Morón Góméz.

Durante la sesión, los expertos destacaron retos clave como: La resistencia al cambio dentro de las organizaciones, la necesidad de inversiones sostenidas en procesos de calidad, las brechas de talento especializado en sectores críticos y el fortalecimiento de una cultura de mejora continua, particularmente relevante en la industria de la fundición.

Asimismo, se resaltó la importancia de avanzar hacia la digitalización de los sistemas de calidad, el uso estratégico de datos para la toma de decisiones y la integración con la Industria 4.0 como elementos esenciales para elevar la competitividad nacional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Abandonan mensaje atribuido a Jalisco, en la plaza principal de la comunidad 18 de Marzo, en Buenavista, Michoacán 
FGE Michoacán asiste a la segunda sesión de la Comisión Intersecretarial Consultiva de la Coordinación del Sistema Penitenciario
Se incendia "Chelería" de Morelia atras del Bosque Cuauhtémoc
Operación Paricutín: en Penjamillo, Michoacán, detienen a tres con pastillas psicotrópicas y aseguran dos vehículos robados
Más información de la categoria
Abandonan mensaje atribuido a Jalisco, en la plaza principal de la comunidad 18 de Marzo, en Buenavista, Michoacán 
Se incendia "Chelería" de Morelia atras del Bosque Cuauhtémoc
Persisten bloqueos carreteros en al menos 10 puntos del país; transportistas exigen mayor seguridad y precios justos
José Luis Rodríguez “El Puma” es expulsado de un vuelo tras fuerte discusión con la tripulación
Comentarios