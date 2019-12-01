UP Santa Rosa oferta la Ingeniería en Robótica Computacional

UP Santa Rosa oferta la Ingeniería en Robótica Computacional
Fecha: 24 de Febrero de 2026
Querétaro, Querétaro, 24 de febrero del 2026.- La Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa), ofrece la carrera de Ingeniería en Robótica Computacional para formar profesionales en la Industria 4.0, realizando el diseño de máquinas, dotándolas de inteligencia y autonomía, y aportando innovación para la manufactura avanzada, la medicina y la exploración espacial.

Las y los interesados deben ingresar al sitio web: https://bit.ly/4qMAH3I y solicitar mayores informes al WhatsApp: 442 814748.

Con la Robótica Computacional se garantiza un perfil profesional capaz de desarrollar la capacidad de fusionar el mundo físico con el digital a través de la integración de matemáticas, física y programación avanzada, adquiriendo un pensamiento lógico superior para resolver problemas complejos.

Está formación les da también la competencia real para crear soluciones tecnológicas que optimizan recursos y mejoran la calidad de vida humana.

