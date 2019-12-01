Universidad Michoacana reconoce trayectorias excepcionales, otorga el Grado Doctora y Doctor Honoris Causa

Morelia, Michoacán, a 01 de noviembre de 2025.- Por su excepcional trayectoria y compromiso universitario, las doctoras Catherine Rose Ettinger Mc Enulty y Annie Pardo Cemo, así como el doctor Gerardo Sánchez Díaz recibieron el Grado de Doctoras y Doctor Honoris Causa que otorga la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Durante la ceremonia de investidura, se contó con la presencia del gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, de la rectora Yarabí Ávila González, así como de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Giuliana Bugarini.

En este marco, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, afirmò que hoy el pueblo de Michoacán y su Universidad rinden homenaje a quienes de distintos campos del conocimiento han hecho aportes extraordinarios a la ciencia, a la cultura y a la historia del país, tras referir que las galardonadas y el galardonado representan la esencia del pensamiento nicolaita, la ciencia que cura, la historia que ilustra y la arquitectura que proyecta, “su ejemplo nos recuerda que el conocimiento cuando se pone al servicio de la sociedad se convierte en una fuerza que transforma vidas y dignifica a los pueblos”.

Manifestó que como orgulloso nicolaita, participar en este acto solemne donde su alma mater confiere el Doctorado Honoris Causa a tres personalidades excepcionales, es motivo de profundo honor y emoción. “Este reconocimiento no sólo honra sus trayectorias sino que también reafirma el compromiso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con el conocimiento, la igualdad y la libertad de pensamiento”.

Tras felicitar a las y el recipiendario, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo señaló que al reconocer a dos de sus investigadores más sólidos como la doctora Catherine Rose Ettinger y el doctor Gerardo Sánchez Díaz, la Universidad Michoacana se reconoce a sí misma como una casa de estudios e investigación de primerísimo nivel en México y en el mundo, y reconocer a la doctora Annie Pardo Cemo es celebrar que las universidades públicas mexicanas aportan al planeta pensamiento riguroso, compromiso social e investigación que salva vidas.

Se mostró agradecido por ser parte del reconocimiento al talento y compromiso con el que la UMSNH distingue a tres formas del asombro, “porque investigar es asombrarse con método, donde cada hallazgo es un paso firme en la gran construcción de la realidad humana, educar es transmitir ese asombro como herencia, honrarlo como hoy sucede, es reconocer en otros y en otras lo que aspiramos a ser como humanidad”.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, apuntó que a lo largo de su historia la Universidad nicolaita ha mantenido un espíritu humanista, científico y socialmente comprometido impulsando la enseñanza pública, gratuita y de calidad, y resaltó el que la UMSNH también reconozca a figuras que no necesariamente han hecho todo su trabajo en la institución.

La funcionaria indicó que el Doctora Honoris Causa se entrega por la obra que una persona ha producido, tras destacar que este reconocimiento es una tradición muy importante en las universidades. “Felicitar a los recipiendarios, tenemos a una brillante arquitecta que ha hecho una labor fundamental, tenemos a un historiador, que me da mucho gusto que se reconozca también una actividad tan importante como es esta actividad humanìstica, la historia, a mi amiga y compañera de la Facultad de Ciencias, Annie Pardo que es una científica, yo creo que es fundamental este reconocimiento”.

En su turno, la rectora Yarabí Ávila González, apuntó que el Doctorado Honoris Causa representa mucho más que una distinción académica, es el reconocimiento más sublime que una universidad puede otorgar, es el testimonio institucional que una vida ha sido dedicada a la búsqueda de la verdad, al servicio de la humanidad, a la construcción del conocimiento que nos hace ser mejores como sociedad y al desarrollo integral de nuestra tierra.

El Doctorado Honoris Causa, añadió, es memoria y es futuro, es el reconocimiento de una trayectoria excepcional y simultáneamente, es una promesa de que sus valores, dedicación y pasión por el conocimiento seguirá inspirando a las generaciones venideras. “Miren bien a quien hoy honramos, son espejo del porvenir, son ejemplos vivientes de que la dedicación académica puede transformar sociedades, son la prueba irrefutable de que Michoacán desde su Universidad contribuye al conocimiento universal”.

En su turno, la doctora Catherine Rose Ettinger Mc Enulty, manifestó recibir este galardón con una profunda gratitud a la Benemérita y Centenaria Universidad, que destaca por su cometido social y humanista, tras señalar que dicho reconocimiento lo comparte con muchas personas que a lo largo del camino la han acompañado.

“Recibo este gran honor con agradecimiento y con un compromiso renovado con nuestra institución, nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro patrimonio arquitectónico. Espero seguir aportando al conocimiento y divulgación de la historia de la arquitectura de nuestra región, en aras de su valoración y conservación, convencida de que la arquitectura es elemento fundamental de la identidad, nos cobija, nos orienta, nos hace ser quienes somos, lo que construimos hoy y lo que conservamos del pasado puede contribuir a un mundo mejor más equitativo, más justo, más sustentable y hay que decirlo, más bello”.

Por su parte, la doctora Annie Pardo Cemo, manifestó sentirse profundamente emocionada al recibir esta distinción, ya que proviene de la Universidad Michoacana de San Nicolàs de Hidalgo, donde Miguel Hidalgo fue rector y donde Jose Marìa Morelos fue alumno sobresaliente, “muchas gracias Consejo Universitario”.

Tras precisar que durante su trayectoria ha buscado desenredar la madeja sobre el origen y evolución de enfermedades complejas como la fibrosis pulmonar, compartió que sus estudiantes y colegas le han ayudado a descifrar algunas de las claves moleculares y celulares de la vida y de las enfermedades humanas, “una mención especial merece el momento decisivo en que junto a Moisés Selman nos atrevimos a cuestionar la fisiopatologìa de la fibrosis pulmonar idiopática y a desafiar un dogma arraigado durante más de 50 años, transformando por completo el rumbo del conocimiento y tratamiento de esta devastadora enfermedad”.

En tanto, el doctor Gerardo Sánchez Díaz, manifestó su profundo agradecimiento al recibir el más alto reconocimiento que otorga la Universidad Michoacana, institución en la que se formó y en la que afirmó ha pasado buena parte de su vida. Señaló que aprender, investigar, enseñar y difundir la historia tiene un profundo sentido social.

Hoy, dijo, nuestra Universidad como heredera de los paradigmas del humanismo renacentista y del liberalismo del siglo XIX enfrenta grandes retos, se han hecho transformaciones importantes y aunque se ha avanzado en la parte presupuestal todavía hacen falta recursos para seguir consolidando el futuro de la Universidad. “Y aquí, me detengo para hacerle una peticiòn personal al señor gobernador, al señor secretario de Educación, a los señores diputados, a los señores senadores, que nuestra Universidad requiere de mayores recursos para que siga desarrollando su funciòn y sus contribuciones al conocimiento, a la formaciòn de nuevos profesionistas”.