Universia Santander llega a la Universidad Tecnológica de Corregidora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 14:36:50

Corregidora, Querétaro, 1 de diciembre del 2025.- En evento encabezado por el rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, se llevó a cabo la entrega de tarjetas bancarias personalizadas a las y los estudiantes de la institución, como parte de la alianza “Universia Santander”.

Programa que tiene el propósito de fortalecer la educación superior y generar oportunidades de desarrollo académico, profesional y de investigación, a través de programas de becas, estancias académicas, empleabilidad, formación en línea y proyectos de innovación.

Como parte los beneficios únicos, las y los estudiantes UTC también pueden recibir cashback, descuentos y posibilidad de acceder a créditos al formar parte de dicho programa.

A la entrega asistió la directora de zona Querétaro Banca Instituciones Santander, Idalia Reséndiz Morán, y el subdirector Negocio Particulares Santader Universidades, David Omar Trujillo Sánchez.