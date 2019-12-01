UNAM aplicará encuesta de salud mental a estudiantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 12:39:34
Ciudad de México, a 27 de octubre 2025.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunció que puso al servicio de todos sus estudiantes la Encuesta Universitaria de Identificación de Necesidades de Atención a la Salud Mental y Psicológica.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios del país apuntó que este instrumento, aplicado en línea, estará activo desde este 27 de octubre de 2025 hasta el próximo 28 de noviembre.

Además, en la nota se destacó que dicho ejercicio permitirá a la comunidad estudiantil de todos los niveles escolares conocer su condición en la materia y, a partir de sus necesidades, acceder a los servicios que requieran de acuerdo con un tamizaje en aspectos como ansiedad, depresión, consumo de sustancias, estrés postraumático, déficit de atención, entre otros.

Esta acción tiene como propósito conocer las principales necesidades de la comunidad universitaria en aspectos relacionados con la salud emocional, psicológica y mental, y forma parte del Programa Universitario de Cuidado y Apoyo para la Salud Mental”, apuntó la Universidad nacional.

También en el comunicado, las autoridades señalaron que las entidades y dependencias universitarias contarán con información precisa y actualizada respecto de su población estudiantil, con la finalidad de diseñar estrategias locales e implementar acciones específicas que la beneficien.

